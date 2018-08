En légère hausse avant J. Powell Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2850 PTS/ 2873 PTS



L'indice S&P500, qui avait terminé en repli de 0.17% à 2856 points hier, devrait ainsi récupérer ses pertes de la veille et ouvrir en hausse de 0.2%.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les commandes de biens durables américaines à 14h30, anticipées en baisse de 0.7%.

La prudence pourrait rester de mise, avec le début des pourparlers entre la Chine et les Etats-Unis, au sujet des barrières douanières.



