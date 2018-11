En situation d'attente Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2700 PTS/ 2756 PTS



La chute d'APPLE (-6.6%) en raison de perspectives décevantes (affaiblissement de la demande probable dans certains marchés émergents) a également pesé sur la tendance.



L'indice américain devrait ouvrir à proximité de l'équilibre aujourd'hui, la prudence semblant de mise avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis et la décision de la Fed sur les taux jeudi prochain.



Cet après-midi, l'indice PMI services sera publié à 15h45 (consensus 54.7) et l'indice ISM services à 16h (consensus 59.3).



En données horaires, l'indice S&P500 reste pour le moment en phase de reprise technique. A très court terme, il faudra désormais suivre de près la sortie des 2700/2756 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut de cette étroite zone d'indécision ouvrirait la voie aux 2815 points.

