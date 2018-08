Et Trump en remet une couche Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2765 PTS/ 2830 PTS





En cette nouvelle journée, les tensions commerciales font chavirer l'indice en préouverture sous les 2800 points (-0.70%).



Les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions au chômage aux Etats-Unis ressorties à 218K (consensus 220K) et suivront la publication à 16h des commandes industrielles.



Techniquement, les cours devraient ouvrir dans le zone support des 2790/2800 points. Le comportement du S&P500 va être suivi attentivement car la poursuite, ou non, de la hausse en dépend. Une remobilisation des acheteurs serait bénéfique pour une relance en direction des 2830 points. A contrario, une extension baissière amènerait l'indice à proximité d'un gap du 6 juillet dernier vers 2765 points

