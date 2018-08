Formation d'un W horaire sur le S&P500 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2800 PTS

Les futures indiquent en préouverture une stabilité des cours.



Techniquement, en données horaires, les cours viennent de réaliser un beau W avec un double bottom sur 2800 points, l'objectif de la figure étant 2845 points. Le dépassement de cette résistance ouvrira la possibilité d'aller chercher le Zénith jamais retouché des 2872 points. Le challenge de ce mois d'août étant de marquer une fois de plus la légende, après l’événement historique de la marque à la pomme. Le S&P500 progresse de 0.46% sur la dernière séance grâce à de belles envolées dont celle d'IBM (+3.4%). Les investisseurs baignent dans l'euphorie qui entoure Apple et pourrait les inciter à continuer d'être positifs sur Wall Street, avec un cycle économique aux Etats-Unis, le plus long de l'histoire américaine, d'autant plus qu'il n'y aura aucune statistique ce jour.Les futures indiquent en préouverture une stabilité des cours.Techniquement, en données horaires, les cours viennent de réaliser un beau W avec un double bottom sur 2800 points, l'objectif de la figure étant 2845 points. Le dépassement de cette résistance ouvrira la possibilité d'aller chercher le Zénith jamais retouché des 2872 points. Le challenge de ce mois d'août étant de marquer une fois de plus la légende, après l’événement historique de la marque à la pomme.

