Gap comblé et réaction positive Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 06/09/2018 | 14:48

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2855 PTS/ 2915 PTS





Les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions au chômage aux Etats-Unis ressorties meilleures qu'attendu à 203K. Le coût de la main d’œuvre et la productivité sortiront plus tard, à 16h, ainsi que de l’indice ISM des services et des commandes industrielles. Enfin, à 17h seront dévoilés les stocks de pétrole brut attendus à -2.2 millions de barils.





En préouverture, les Futures indiquent une stabilité de l'indice élargi.



Techniquement, en données horaires, la configuration évolue peu. Le gap à 2876 points a pu être comblé entraînant un léger rebond. Les cours restent néanmoins enfermés entre la moyenne mobile ascendante à 100h et la référence à 20h, ce qui prouve une certaine neutralité à court terme. Un dépassement des 2900 points à la hausse ou une cassure baissière des 2875 points ouvrirait la voie à une potentielle accélération.







Les indices américains ont marqué le pas sur la dernière session, à l'image du S&P500 qui cède 0.28% à 2889 points. Aux craintes d'aggravation des tensions commerciales se rajoutent les difficultés pour certains pays émergents. Dans l'indice, les sociétés internet se placent en mode consolidation telles Netflix et Twitter (-6%).Les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions au chômage aux Etats-Unis ressorties meilleures qu'attendu à 203K. Le coût de la main d’œuvre et la productivité sortiront plus tard, à 16h, ainsi que de l’indice ISM des services et des commandes industrielles. Enfin, à 17h seront dévoilés les stocks de pétrole brut attendus à -2.2 millions de barils.En préouverture, les Futures indiquent une stabilité de l'indice élargi.Techniquement, en données horaires, la configuration évolue peu. Le gap à 2876 points a pu être comblé entraînant un léger rebond. Les cours restent néanmoins enfermés entre la moyenne mobile ascendante à 100h et la référence à 20h, ce qui prouve une certaine neutralité à court terme. Un dépassement des 2900 points à la hausse ou une cassure baissière des 2875 points ouvrirait la voie à une potentielle accélération.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine