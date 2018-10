Grand retour de la volatilité Envoyer par e-mail :

En ce dernier jour de la semaine, les investisseurs ont pris connaissance des prix à l’import supérieurs aux attentes à 0.5%, et des prix à l’export ressortis stables. Ils suivront à 16h l’indice de confiance de l’université de Michigan. En attendant, la préouverture s’annonce très positive avec une avancée de 1.6%.



Techniquement, en données horaires, les cours se sont effondrés avec la cassure des 2862 points pour aller chercher 2710 points en quelques heures. La vitesse du repli génère une orientation de fond baissière. Néanmoins, l’indice opère un rebond en forme de pullback en direction des 2800 points, niveau qui devrait caper la progression à court terme. Les écarts vont rester soutenus et rapides, marquant le grand retour de la volatilité.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018

