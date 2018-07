Handicapé par Facebook Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2800 PTS/ 2851 PTS





Techniquement, en données horaires les cours viennent de réaliser une extension sur la journée d’hier mais devraient revenir en début de journée sur la zone des 2830 points. Ce repli intensif ne détériore en rien la configuration horaire qui reste largement haussière, soutenue par les moyennes mobiles. C’est seulement sous le support des 2800 points que le S&P500 verrait sa représentation graphique se détériorer. Si le S&P500 a clôturé en forte hausse à 2846 points (+0.9%), le début de séance s’annonce particulièrement houleux avec la chute de Facebook. Le leader des réseaux sociaux pourrait perdre plus de 100 milliards de capitalisation (entre -15% et -20%) dès l’ouverture, suite à une baisse future de sa marge opérationnelle. L’accord sur le libre-échange entre Trump et Juncker devrait profiter aux secteurs plus liés au commerce international et donc limiter l’impact baissier de la compagnie dirigée par Zuckerberg.Les opérateurs ont pris connaissance, à 14h30, des commandes de biens durables inférieures aux attentes (1.0% vs. 3.0%) et des inscriptions au chômage légèrement supérieures au consensus (217K vs. 215K). En préouverture, la baisse du S&P500 s’évalue à -0.35%.Techniquement, en données horaires les cours viennent de réaliser une extension sur la journée d’hier mais devraient revenir en début de journée sur la zone des 2830 points. Ce repli intensif ne détériore en rien la configuration horaire qui reste largement haussière, soutenue par les moyennes mobiles. C’est seulement sous le support des 2800 points que le S&P500 verrait sa représentation graphique se détériorer.

