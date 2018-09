L'indice performe sans les GAFA Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2910 PTS/ 2950 PTS





Techniquement, en données horaires, les cours viennent de marquer un pic historique à 2940 points, en laissant un gap sous 2920 points. Le trou de cotation devrait rapidement être comblé vers 2910 points. Cette ligne pivot déterminera le prochain mouvement court terme significatif. Soit les investisseurs reviennent à son contact, pour viser les 2950 points, soit, au contraire, ils amplifient les ventes sous la référence graphique, afin de cibler la borne inférieure à 2870 points. Le S&P500 a terminé la semaine de la compensation mensuelle dans la stabilité (-0.04%) à 2929 points. L'indice en a profité pour établir un nouveau record historique, en début de séance, à 2940 points. Ce pic de cotation s'établit sans les valeurs technologiques, à l'image des GAFA qui cèdent du terrain, dont Apple et Alphabet.Le marché devrait ouvrir, d’après les futures, en baisse de 0.20% etaucune statistique ne viendra alimenter la volatilité de la séance.Techniquement, en données horaires, les cours viennent de marquer un pic historique à 2940 points, en laissant un gap sous 2920 points. Le trou de cotation devrait rapidement être comblé vers 2910 points. Cette ligne pivot déterminera le prochain mouvement court terme significatif. Soit les investisseurs reviennent à son contact, pour viser les 2950 points, soit, au contraire, ils amplifient les ventes sous la référence graphique, afin de cibler la borne inférieure à 2870 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

