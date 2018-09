L'indice se stabilise malgré de nouveaux records pour les stars Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2876 PTS/ 2915 PTS



Cette stabilité ne doit pas cacher certains exploits. Tout d'abord, Amazon qui franchit la ligne symbolique des 1000 milliards de dollar en séance et d'une manière moins médiatisée, AMD qui accumule les séances haussières pour s’inscrire comme la plus forte hausse depuis le 1er janvier du S&P500.



Les opérateurs ont pu prendre connaissance du déficit de la balance commerciale en juillet, ressorti comme attendu à -50.1 milliards contre -45.7 sur juin.



Techniquement, les cours sont venus tester la ligne des 2884 points, borne haute d'un gap récent qui fait office de soutien à court terme. Un nouveau repli pousserait la moyenne mobile 20h à couper la référence à 50h, ce qui fragiliserait la configuration actuelle. Le comblement, voire la cassure du gap à 2876 points, en serait la confirmation pour viser le support suivant à 2853 points. En revanche, un redémarrage haussier au-delà des 2900 points (niveau de la MM20) ouvrirait la voie à une accélération vers la cible des 2915 points.

Patrick Rejaunier

