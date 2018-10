La baisse s'intensifie Envoyer par e-mail :

La séance d'hier s'est terminée par une baisse de 0.43% à 2756 points. La pression vendeuse s'est exercée tout au long de la journée, suite au faisceau d’éléments négatifs, dont les tensions géopolitiques. La baisse devrait largement s'intensifier sur la session du jour, d'autant plus qu'il n'y a pas de statistique majeure. Le marché pré-ouvre déjà à -1.4% vers 2720 points.Techniquement, en données horaires, les cours devraient ouvrir sur la borne inférieure de la configuration actuelle vers 2720/2727 points. Ce niveau pourrait atténuer la pression vendeuse sans pour autant générer un violent rebond. Le courant vendeur reste puissant et la possibilité de casser 2727 points en clôture est bien réelle. Elle ouvrirait la voie pour jouer une prochaine cible baissière vers 2691 points.

