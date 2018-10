La micro dope l'indice Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2727 PTS/ 2862 PTS





Les opérateurs ont pris connaissance à 14h30, des mises en chantier et des permis de construire, ressortis en-dessous des attentes. Ils suivront à 16h30, les stocks des pétrole puis, dans la soirée, les minutes du FOMC.

A quelques minutes de l’ouverture, les premiers échanges donnent une baisse de 0.2%.



