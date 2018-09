La pause graphique persiste Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2884 PTS/ 2937 PTS





Cet après-midi les investisseurs ont déjà pris connaissance des dépenses et revenus des ménages, tous deux ressortis à 0.3%. Ils suivront à 15h45 la publication de l’indice PMI de Chicago et enfin, à 16h, l’indice de confiance des ménages.

Les futures indiquent une préouverture en baisse de 0.2%.



Techniquement, en données horaires, l'indice conserve une tendance de fond positive. Cette configuration se valide par la bonne orientation des moyennes mobiles horaires. Néanmoins, un passage sous les 2884 points invaliderait le sentiment positif pour revenir sur un biais plus neutre, voire vendeur à court terme.





