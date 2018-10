Le S&P500 chahuté par les taux Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 05/10/2018 | 14:57

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2868 PTS/ 2919 PTS





Les opérateurs ont pris connaissance de différentes statistiques à 14h30 dont le taux de chômage ressorti à 3.7%, le salaire horaire moyen, sans surprise, publié à 0.3% et les créations d'emplois non agricoles inférieures aux attentes.



En analysant la préouverture, la stabilité devrait marquer les premiers échanges.

Techniquement, en données horaires, les cours ont décroché sous les moyennes mobiles, entraînant un relais vendeur significatif jusqu'à la ligne des 2884 points, avant de connaitre un rebond en clôture de séance. En cas de rebond, ce dernier devrait être capé par les 2915 points, niveau de croisement des moyennes mobiles. A contrario, la poursuite baissière pourrait amener les cours vers la support des 2868 points. Les actions américaines ont connu une poussé de la volatilité en baissant de 0.82% à 2901 points. La montée des rendements obligataires a déclenché des ventes sur les actifs à risques, notamment sur les valeurs technologiques.Les opérateurs ont pris connaissance de différentes statistiques à 14h30 dont le taux de chômage ressorti à 3.7%, le salaire horaire moyen, sans surprise, publié à 0.3% et les créations d'emplois non agricoles inférieures aux attentes.En analysant la préouverture, la stabilité devrait marquer les premiers échanges.Techniquement, en données horaires, les cours ont décroché sous les moyennes mobiles, entraînant un relais vendeur significatif jusqu'à la ligne des 2884 points, avant de connaitre un rebond en clôture de séance. En cas de rebond, ce dernier devrait être capé par les 2915 points, niveau de croisement des moyennes mobiles. A contrario, la poursuite baissière pourrait amener les cours vers la support des 2868 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine