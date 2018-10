Le S&P500 flirte avec ses records Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2868 PTS/ 2937 PTS





Il n'y aura pas de statistiques majeures ce jour, et les premiers échanges sur les futures montrent un repli de faible ampleur (-0.1%).



Techniquement, en données horaires, le cap reste haussier. Le challenge va consister à garder les prix au-delà de la moyenne 100 heures située vers 2912 points pour tenter de franchir d'autres sommets historiques. Il faudrait un repli marqué sous les 2868 points pour redonner un net avantage aux vendeurs. L'attitude de l'indice entre 2910 et 2937 points sera donc déterminante.





