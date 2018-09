Le pic historique en ligne de mire Envoyer par e-mail :

Techniquement, en données horaires, l'indice revient, tel le flux et le reflux des vagues, à l'assaut des 2914 points, score historique. Les cours devraient pouvoir tester une deuxième fois cette zone jamais retouchée depuis le 29 août dernier. Il faudrait un repli marqué sous les 2868 points pour initier des premières ventes directionnelles pour viser les 2800 points Le S&P500 a terminé la journée d"hier par une nette hausse de 0.54% à 2904 points. Cette dernière embellie s'est réalisée malgré l'intensification du conflit commercial sino-américain. C'est Netflix qui finit meilleure performance intraday avec une avancée de 4.90%.Les mises en chantiers américaines étaient en hausse de 9.2% en CVS (données corrigées). En revanche, les permis de construire ont baissé de 5.7% à 1229k contre 1313k anticipé.Les futures sont stables à quelques minutes de l'ouverture.Techniquement, en données horaires, l'indice revient, tel le flux et le reflux des vagues, à l'assaut des 2914 points, score historique. Les cours devraient pouvoir tester une deuxième fois cette zone jamais retouchée depuis le 29 août dernier. Il faudrait un repli marqué sous les 2868 points pour initier des premières ventes directionnelles pour viser les 2800 points

