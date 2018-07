Les technos font opposition à la progression Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2800 PTS/ 2850 PTS



Dans ce contexte, la prochaine publication d'Apple, ce mardi, prendra encore plus de relief.



En ce début de semaine, les investisseurs auront l'occasion de prendre connaissance des promesses de ventes de logements pour le mois de juin, à 16h. La préouverture s'annonce calme et devrait déboucher sur un début de journée sans grand changement.



En données horaires, les cours reviennent au contact de la moyenne mobile des 100 heures. Ce repli intervient après un récent top à 2850 points, niveau qui reste la résistance court terme à franchir pour espérer retoucher les plus hauts historiques 20 points plus hauts. C'est tout le challenge de cette semaine et seul un retour affirmé sous les 2800 points fragiliserait la configuration actuelle.





