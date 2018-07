Lesté par les valeurs technologiques Envoyer par e-mail :

Avant de connaître le nombre d'iPhone vendus dans le monde, les investisseurs viennent de prendre connaissance des dépenses des ménages, des revenus et du coût de la main d'oeuvre ressortis globalement comme attendu.

A 16h, la confiance des consommateurs et l'indice PMI de Chicago seront également dévoilés.

Le S&P500 devrait ouvrir en petite hausse d'après les échanges pré-market.



Techniquement, en données horaires, les cours reviennent sur un premier support court terme des 2800 points. Ce repli fait suite à la prise en main des vendeurs, au double contact des 2847 points. L'indice devra montrer une réaction dynamique sur cette base, pour espérer rejoindre les plus hauts historiques à 2870 points. D'ici là, il faudra passer les étapes intermédiaires comme 2815, 2830 et surtout 2847 points. Un vraie ascension en mode "hors catégorie".

A contrario, un repli supplémentaire sous les 2790 points ouvrirait la voie pour une consolidation plus profonde vers 2764 points, niveau d'un gap laissé ouvert le 9 juillet dernier.



