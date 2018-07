Maintien des niveaux élevés Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2780 PTS/ 2816 PTS





L'ouverture s'annonce teintée d'un petit rouge (-0.2%). La nervosité, si elle doit intervenir, ne proviendra pas des statistiques macroéconomiques puisque seul un indice sur l'immobilier sera publié à 16h, mais plutôt des résultats semestriels qui étoffent la présente actualité.



En données horaires, les prix se stabilisent entre la ligne supérieure des 2816 points et, pour la borne basse, les 2790 points. Une cassure de ce dernier niveau entraînera l'indice majeur de Wall Street sur les 2780 points, voire 2770 points en cas de repli plus marqué. Il faudrait le retour d'un puissant consensus acheteur pour franchir à la hausse les 2817 points. Si la "planète finance" montre des signes d'inquiétude à l'égard d'un possible nouvel ordre du commerce international, les actions américaines développent une forte résilience, à l'image de la dernière séance du S&P500 (-0.09%). Ce dernier affiche peu de volatilité, le tout proche des plus hauts historiques.L'ouverture s'annonce teintée d'un petit rouge (-0.2%). La nervosité, si elle doit intervenir, ne proviendra pas des statistiques macroéconomiques puisque seul un indice sur l'immobilier sera publié à 16h, mais plutôt des résultats semestriels qui étoffent la présente actualité.En données horaires, les prix se stabilisent entre la ligne supérieure des 2816 points et, pour la borne basse, les 2790 points. Une cassure de ce dernier niveau entraînera l'indice majeur de Wall Street sur les 2780 points, voire 2770 points en cas de repli plus marqué. Il faudrait le retour d'un puissant consensus acheteur pour franchir à la hausse les 2817 points.

