Mouvement secondaire haussier dans une tendance de fond baissière

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2630 PTS/ 2750 PTS





Les investisseurs ont pris connaissance des dépenses et revenus des ménages (à respectivement 0.4% et 0.2%), puis de l’indice des prix PCE (0.2%), ressortis au-dessus des attentes.



Techniquement, en données horaires, l’indice rebondit dans un contexte survendu. La confrontation avec la moyenne mobile 20h constitue un premier obstacle à la continuation de la reprise. Si le courant reste ferme, l’objectif des 2728 points pourrait être atteint voire, par extension, la résistance des 2750 points. A contrario, un brusque retour des vendeurs ramènerait l’indice en direction des 2630 points. La volatilité devrait, par conséquent, perdurer.

Le S&P500 a ouvert avec 1.21% de hausse à 2691 points. L'indice profite de l'envolée de Red Hat qui gagne 46% suite au rachat par IBM. De plus, le secteur automobile reste soutenu par les anticipations d'un coup de pouce de la part des autorités chinoises aux achats de voiture.

