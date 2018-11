Mouvement secondaire positif Envoyer par e-mail :

Techniquement, en données horaires, l’indice regagne du terrain après un point bas à 2600 points. Le mouvement de rebond, caractérisé comme un mouvement secondaire à l'intérieur d'une tendance primaire baissière, devrait se prolonger en direction des 2700 points, passage actuel de la moyenne mobile 20H. L’orientation baissière de ces différentes moyennes horaires confirme la tendance négative à court terme et devrait constituer un blocage pour l’extension des reprises techniques. Il faudra attendre le franchissement des 2750 points pour revenir dans une configuration plus neutre. Les valeurs américaines ont terminé la séance d'hier sur une note positive grâce à une surprenante poussée graphique juste avant la clôture pour finir à 2683 points (+1.57%).Les opérateurs ont pris connaissance de l'indice de l'emploi ADP ressorti supérieur aux attentes (227K vs. 188K).A quelques minutes de l'ouverture, les premiers échanges montrent une hausse de 1%.Techniquement, en données horaires, l’indice regagne du terrain après un point bas à 2600 points. Le mouvement de rebond, caractérisé comme un mouvement secondaire à l'intérieur d'une tendance primaire baissière, devrait se prolonger en direction des 2700 points, passage actuel de la moyenne mobile 20H. L’orientation baissière de ces différentes moyennes horaires confirme la tendance négative à court terme et devrait constituer un blocage pour l’extension des reprises techniques. Il faudra attendre le franchissement des 2750 points pour revenir dans une configuration plus neutre.

