New York garde le cap

En surplus d'autres publications d'entreprises, les investisseurs prendront connaissance des ventes de constructions neuves à 16h et des stocks pétroliers à 16h30.

A quelques minutes de l'ouverture de la nouvelle session journalière, les échanges de Futures évoluent en territoire négatif.



En données horaires, la configuration se fige sous les 2827 points, niveau testé hier mais qui a suscité l'arrivée de vendeurs "intraday". Il conviendra de vérifier sa pertinence au prochain contact car les moyennes mobiles montrent clairement un consensus acheteur sur le fond. Un franchissement de la borne haute ouvrira la voie pour aller rejoindre la cible des 2841 points. L'indice se trouve protégé d'une forte baisse tant qu'il se situe au-delà des 2790 points.

