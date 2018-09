Pression palpable sur les technos Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2868 PTS/ 2914 PTS





Au cours de la journée, les investisseurs prendront connaissance à 16h de l’indice NAHB (marché du logement aux Etats-Unis). En attendant, les futures indiquent une ouverture positive (+0.2%).



Techniquement, en données horaires, les cours n'ont pas eu la force de revenir tester les plus hauts historiques pour finalement se replier à proximité de la ligne intermédiaire des 2884 points. L’orientation des moyennes mobiles demeure ascendante, ce qui devrait générer une reprise graphique à court terme, l’objectif des 2914 points restant toujours en ligne de mire. Il faudrait une baisse sous les 2870 points pour fragiliser davantage la configuration.

