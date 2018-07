Proche de l'équilibre dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 18/07/2018 | 14:18

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2789 PTS/ 2814 PTS



Le président de la Fed a indiqué que le marché de l'emploi était vigoureux et que l'inflation devrait se maintenir autour ou légèrement au-dessus de l'objectif des 2%. La normalisation de la politique monétaire de la banque centrale devrait se poursuivre, à un rythme de 0.25% par trimestre.



Aujourd'hui, l'indice américain devrait débuter la séance sans réelle tendance, dans l'attente des statistiques et du Livre Beige de la Fed ce soir à 20h. Les opérateurs prendront connaissance à 14h30, des mises en chantier et permis de construire. A 16h30, seront dévoilés les stocks pétroliers.



Graphiquement, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 2789 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Tant que ce niveau est préservé, les objectifs haussiers restent fixés à 2837/2850 points.

Sous les 2789 points, il faudrait au contraire s'attendre à quelques dégagements en direction des 2768/2764 points dans un premier temps, voire 2742 points par extension.



Du côté des sociétés, Morgan Stanley a dévoilé des chiffres supérieurs aux attentes, le titre progresse de 2.8% dans les échanges électroniques.

IBM dévoilera également ses comptes, ce soir après la clôture américaine. L'indice S&P500 a terminé en hausse de 0.4% à 2809 points hier, soutenu par les valeurs technologiques et le discours rassurant de Jerome Powell devant le Sénat.Le président de la Fed a indiqué que le marché de l'emploi était vigoureux et que l'inflation devrait se maintenir autour ou légèrement au-dessus de l'objectif des 2%. La normalisation de la politique monétaire de la banque centrale devrait se poursuivre, à un rythme de 0.25% par trimestre.Aujourd'hui, l'indice américain devrait débuter la séance sans réelle tendance, dans l'attente des statistiques et du Livre Beige de la Fed ce soir à 20h. Les opérateurs prendront connaissance à 14h30, des mises en chantier et permis de construire. A 16h30, seront dévoilés les stocks pétroliers.Graphiquement, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 2789 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Tant que ce niveau est préservé, les objectifs haussiers restent fixés à 2837/2850 points.Sous les 2789 points, il faudrait au contraire s'attendre à quelques dégagements en direction des 2768/2764 points dans un premier temps, voire 2742 points par extension.Du côté des sociétés, Morgan Stanley a dévoilé des chiffres supérieurs aux attentes, le titre progresse de 2.8% dans les échanges électroniques.IBM dévoilera également ses comptes, ce soir après la clôture américaine.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine