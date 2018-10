Quatrième séance de baisse mais peu de volatilité Envoyer par e-mail :

Les investisseurs ont connaissance des prix à la production ressortis conformes aux attentes (à 0.2%) et suivront, à 16h, les stocks de commerce de gros.

En préouverture, les premiers échanges montrent un marché en légère baisse (-0.2%).



Techniquement, en données horaires, les cours montrent une certaine fermeté au-delà de la ligne des 2863 points. Néanmoins, l'orientation nettement baissière des moyennes mobiles horaires devrait bloquer toute tentative de rebond. De ce fait la possibilité de tester à nouveau les 2863 devient patente. En cas de cassure du support, la nouvelle cible se situerait à 2800 points.





