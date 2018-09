Reprise sans énergie Envoyer par e-mail :

Au chapitre des valeurs, Tesla a marqué la séance avec une perte de 6,30%, les investisseurs sanctionnant les nouvelles frasques d’Elon Musk, mais aussi le départ précipité du directeur comptable.



Le S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0,46% d’après les échanges pré-market.



Techniquement, les premiers échanges permettront aux opérateurs de travailler l’ancien support, devenu résistance, à 2885 points. Seul un franc débordement permettrait de renouer avec la tendance de fond positive, pour viser les derniers sommets à 2915 points. A contrario, un nouvel échec serait synonyme d’une poursuite de la correction actuelle, avec en ligne de mire, la zone des 2855 points.

