Résilience aux prises de bénéfices Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 09/10/2018 | 14:20

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2863 PTS/ 2910 PTS





Les opérateurs resteront concentrés sur les cours toute la journée car aucune statistique macroéconomique ne viendra alimenter les flux de news.

Les Futures indiquent une préouverture en baisse de 0.4%.



Techniquement, en données horaires, les cours sont venus tester le support à 2863 points, niveau sur lequel les acheteurs se sont mobilisés afin de clôturer à l’équilibre. A ce stade, la pression vendeuse manque de puissance et s'est vite fait contrer sur les points pertinents. Néanmoins, l'orientation négative des moyennes mobiles réduit le potentiel de rebond à court terme. Le match restera donc serré entre les deux camps, le tout borné par un support à 2863 points et la moyenne mobile à 50 heures sous 2910 points.





Wall Street se démarque une fois de plus avec des indices majeurs à l'équilibre (-0.04% pour le S&P500), contrairement aux places européennes et asiatiques qui ont montré plus de faiblesse.Les opérateurs resteront concentrés sur les cours toute la journée car aucune statistique macroéconomique ne viendra alimenter les flux de news.Les Futures indiquent une préouverture en baisse de 0.4%.Techniquement, en données horaires, les cours sont venus tester le support à 2863 points, niveau sur lequel les acheteurs se sont mobilisés afin de clôturer à l’équilibre. A ce stade, la pression vendeuse manque de puissance et s'est vite fait contrer sur les points pertinents. Néanmoins, l'orientation négative des moyennes mobiles réduit le potentiel de rebond à court terme. Le match restera donc serré entre les deux camps, le tout borné par un support à 2863 points et la moyenne mobile à 50 heures sous 2910 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine