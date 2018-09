Retour sur les plus hauts Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2910 PTS/ 2940 PTS





Techniquement, en données horaires, les cours sont venus tester la moyenne mobile 50 heures. Un rebond peut se mettre en place à partir de cette zone, pour viser à nouveau les plus hauts historiques vers 2940 points. Il faudrait un repli plus marqué sous les 2910 points pour fragiliser la configuration actuelle et viser les 2868 points. Les actions américaines ont terminé en ordre dispersé hier en clôture. Le S&P500 a cédé 0.35% à 2919 points dans un marché où quelques résultats trimestriels seront publiés. Ça sera le cas pour Nike, en "after-market", la marque sportive se positionnant comme une des meilleures performances de Wall Street.Les investisseurs ont pris connaissance à 15h de l'indice CaseShiller (prix des maisons), ressorti en-dessous des attentes. A 16h, seront dévoilés l'indice manufacturier de Richmond et celui du Conference Board (confiance du consommateur).En préouverture, les échanges "hors marché" montrent un léger gain de 0.18%.Techniquement, en données horaires, les cours sont venus tester la moyenne mobile 50 heures. Un rebond peut se mettre en place à partir de cette zone, pour viser à nouveau les plus hauts historiques vers 2940 points. Il faudrait un repli plus marqué sous les 2910 points pour fragiliser la configuration actuelle et viser les 2868 points.

