Retournement de tendance en données horaires

Opinion : Positive au dessus de 2700 USD

Objectif de cours : 2815 USD





Du côté des entreprises, Apple monopolise l’attention des opérateurs avec ses résultats trimestriels. La marque à la pomme a publié un profit par action de 2,91$, supérieur de 4% au consensus de 2,8$ pour un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 62,9Mds$. Néanmoins, les prévisions de ventes pour la période de fin d’année s’inscrivent en deçà des attentes des analystes.



En termes de statistiques économiques, les opérateurs viennent de prendre connaissance des créations d’emplois non agricoles du mois d’octobre à 250K (contre un consensus de 190K), d’un salaire moyen en progression de 0,2% et d’un taux de chômage de 3,7% (conformes aux attentes).



Dans ce cadre, le S&P500 est attendu en hausse de 0,4%.



Graphiquement, en unités de temps horaires, un retournement de tendance est en train de s’opérer, en atteste le redressement des moyennes mobiles horaires. Les acheteurs prennent désormais la main à court terme et peuvent prétendre à un test des 2815 points. Seule une rupture du support à 2700 points militerait pour une poursuite du mouvement baissier en direction de 2630 points.

