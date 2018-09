S&P500 : Sans réelle tendance Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2856 PTS/ 2914 PTS





Les investisseurs viennent de prendre connaissance du CPI à 0,2% contre 0.3% prévu et se montrent toujours indécis, à quelques minutes de l'ouverture qui s'annonce stable.



Techniquement, en données horaires, la latéralisation des cours reste d'actualité. L'orientation positive de la moyenne mobile 20h pourrait éventuellement annoncer un redémarrage des cours en direction des 2914 points. Il faudrait un passage sous le support des 2856 points pour fragiliser la configuration actuelle.





Les opérateurs attendaient la keynote d'Apple, dont la présentation fut, en fait, largement anticipée par les passionnés de la marque. En baissant de 1%, le titre n'apporta donc pas de réel dynamisme sur l'ensemble de la cote américaine. Par conséquent, le S&P500 termine avec un gain symbolique de 0.04% à 2888 points.Les investisseurs viennent de prendre connaissance du CPI à 0,2% contre 0.3% prévu et se montrent toujours indécis, à quelques minutes de l'ouverture qui s'annonce stable.Techniquement, en données horaires, la latéralisation des cours reste d'actualité. L'orientation positive de la moyenne mobile 20h pourrait éventuellement annoncer un redémarrage des cours en direction des 2914 points. Il faudrait un passage sous le support des 2856 points pour fragiliser la configuration actuelle.

