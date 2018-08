Séance historique à Walll Street Envoyer par e-mail :

A 14h30, les opérateurs ont pris connaissance d'un taux de chômage aux Etats-Unis ressorti comme attendu à 3.9% et des créations d’emploi en-dessous des attentes à 157K. A 16h, ils découvriront l’indice ISM des services.



Techniquement, en données horaires, les cours reviennent au contact de la ligne des 2830 points. Ce mouvement de redressement de l'indice, après avoir touché 2798 points, permet de garder une orientation haussière des moyennes mobiles horaires. Le dépassement des 2830 points ouvrira la voie à la cible des 2846 points. A contrario, un échec sur cette ligne reversera le S&P500 vers 2820 puis 2810 points.

