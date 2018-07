Soutenu par de bonnes publications Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 24/07/2018 | 14:04

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2790 PTS/ 2816 PTS



En préouverture, les échanges sur les futures annoncent, d'ailleurs, une hausse de 0.4%.



Il n'y aura pas de publications macroéconomiques pouvant impacter le déroulement de la séance, les investisseurs pourront alors se concentrer sur les semestriels.



En données horaires, les prix affichent une grande fermeté, configuration validée par une orientation globalement haussière des moyennes mobiles. Au-delà des 2800 points, l'indice pourra aller chercher la zone de 2816 points, une première résistance de taille. A contrario, en dessous de la ligne des 2800 points, le niveau de 2790 points situé à proximité de la moyenne 100 heures, constituera un soutien pertinent.

Les actions américaines ont clôturé la séance avec une petite avancée de 0.18%. Le secteur bancaire s'est distingué alors que les taux se sont retendus sur le 10 ans US à 2.95%. Après-bourse, Alphabet a publié des performances supérieures aux attentes, ce qui devrait favorisé un bon début de session à New York.En préouverture, les échanges sur les futures annoncent, d'ailleurs, une hausse de 0.4%.Il n'y aura pas de publications macroéconomiques pouvant impacter le déroulement de la séance, les investisseurs pourront alors se concentrer sur les semestriels.En données horaires, les prix affichent une grande fermeté, configuration validée par une orientation globalement haussière des moyennes mobiles. Au-delà des 2800 points, l'indice pourra aller chercher la zone de 2816 points, une première résistance de taille. A contrario, en dessous de la ligne des 2800 points, le niveau de 2790 points situé à proximité de la moyenne 100 heures, constituera un soutien pertinent.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine