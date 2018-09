Telle une fusée , l'indice dépasse son ancien record Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2884 PTS/ 2950 PTS





Les investisseurs ont pris connaissance des inscriptions au chômage au nombre de 210 000 soit une baisse de 3000, puis du « Philly Fed » à 22.9 contre 17 attendu.

A 16h seront dévoilés les indicateurs économiques avancés et les ventes de maisons anciennes. En attendant, la préouverture s’annonce dans le vert foncé avec un gain de 0.50%.



Techniquement, en données horaires, les cours devraient marquer un plus haut historique à l’ouverture, validant la force du mouvement de fond, hyper acheteur. L’indice va donc évoluer en terrain inconnu au-delà des 2914 points pour viser la cible symbolique des 2950 points. Il faudrait un repli intensif, sous les 2884 points pour repartir sur un biais plus vendeur.

