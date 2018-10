Tendance "rouge foncé" Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2642 PTS/ 2755 PTS





Les investisseurs viennent de prendre connaissance du PIB à 3.5% contre 3.3% attendu. Ils suivront à 16h l’indice de confiance de l’Université de Michigan. En attendant, la préouverture s'annonce largement baissière (-1.6%).



Techniquement, en données horaires, les cours montrent beaucoup de volatilité dans cette phase de consolidation. Le cœur des GAFA devrait être sensible aux récentes publications ce qui va participer à l'élasticité de l'indice. Ce dernier pourrait toucher la ligne support des 2642 points avant de tenter un rebond en direction des moyennes mobiles 20h ou 50h. Ces références gardent une orientation très négative qui s'oppose à toute tentative durable de rebond technique. Il faudrait un clôture "daily" au-delà des 2751 points pour neutraliser la tendance" rouge foncé"

