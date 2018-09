Tentative de reprise après une série d'indicateurs Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2868 PTS/ 2915 PTS





Sur le front des statistiques économiques, les opérateurs viennent de prendre connaissance des inscriptions au chômage moins bonnes qu’attendu à 214K (versus un consensus de 208K) ainsi que du PIB américain, conforme aux attentes à 4,2%.



Dans ce contexte, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en légère hausse pour la Bourse de New York, de l’ordre de +0,17% pour le S&P500.



D’un point de vue technique, en unités de temps horaires, un mouvement de consolidation est en train de s'opérer depuis l'enfoncement du support à 2915 points, en atteste l’aplatissement des moyennes mobiles à 20 et 50 heures. Il faudra s'affranchir de ce niveau pour renouer avec une dynamique haussière et viser les derniers sommets à 2940 points. A contrario, une rupture de la moyenne mobile à 100h laisserait la possibilité aux vendeurs de s'approcher du prochain support majeur à 2868 points.

