Toujours au contact de ses records historiques

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2884 PTS/ 2937 PTS





Les investisseurs ont pris connaissance, à 14h15, de l'enquête ADP ressortie à 230 000 créations d’emplois contre 185 000 attendu, puis suivront à 16h l'ISM manufacturier. Les indicateurs indiquent une ouverture largement positive de 0.3%.



Techniquement, en données horaires, les cours reprennent le chemin de la hausse, confortés par l’orientation ascendante des moyennes mobiles. La cible haussière s'établit vers 2937/2940 points, ce qui permettrait à l’indice de répéter ses records historiques en séance et en clôture. L’indice ne devrait d’ailleurs pas s’arrêter sur cette résistance et pourrait atteindre les 2950 points. Seul, un retour sous 2884 points redonnerait l’avantage aux vendeurs.

