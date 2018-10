Une consolidation verticale Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 11/10/2018 | 14:37

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2764 PTS/ 2863 PTS





Les investisseurs ont pu prendre connaissance des inscriptions au chômage et des prix à la consommation ressortis respectivement à 214K (contre 207K attendu) et 0.1% (0.2% de consensus), puis suivront à 16h sur les stocks de pétrole.

A quelques minutes de l’ouverture, les premiers échanges montrent toujours une forte pression à la vente avec une baisse de 0.3%.



Techniquement, en données horaires, l’indice a craqué littéralement lors de la cassure de la ligne des 2862 points. La vitesse du repli laisse penser que la configuration baissière n’est pas terminée et que chaque rebond pourra être capé par le retour des vendeurs. Le gap du 9 juillet dernier fera office de support à 2764 points avant de retrouver une autre zone pertinente à 2740 points. Le S&P500 devrait évoluer dans cette plage de prix à l’ouverture de la session. Il faudrait une remontée toute aussi brutale au-delà des 2863 points pour retrouver une certaine neutralité graphique.

Le S&P500 a connu sa plus forte baisse depuis février 2018 en cédant 3.29% à 2785 points. Les tensions sur les taux plus les craintes d’un ralentissement économique mondial ont plongé les valeurs technologiques et celles du luxe dans une phase de consolidation verticale. Tiffany (-10%) et Ralph Lauren (-8.4%) ainsi qu’Apple (-4.2%) ont été emportés par le vent de panique.Les investisseurs ont pu prendre connaissance des inscriptions au chômage et des prix à la consommation ressortis respectivement à 214K (contre 207K attendu) et 0.1% (0.2% de consensus), puis suivront à 16h sur les stocks de pétrole.A quelques minutes de l’ouverture, les premiers échanges montrent toujours une forte pression à la vente avec une baisse de 0.3%.Techniquement, en données horaires, l’indice a craqué littéralement lors de la cassure de la ligne des 2862 points. La vitesse du repli laisse penser que la configuration baissière n’est pas terminée et que chaque rebond pourra être capé par le retour des vendeurs. Le gap du 9 juillet dernier fera office de support à 2764 points avant de retrouver une autre zone pertinente à 2740 points. Le S&P500 devrait évoluer dans cette plage de prix à l’ouverture de la session. Il faudrait une remontée toute aussi brutale au-delà des 2863 points pour retrouver une certaine neutralité graphique.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine