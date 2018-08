Une énergie résiduelle pour battre de nouveaux records Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2855 PTS/ 2920 PTS





Les statistiques de 14h30 (revenus et dépenses des ménages) sont ressorties globalement comme attendu à 0.3% et 0.4%, alors que les inscriptions au chômage se comptabilisent en légère baisse à 213K (214K attendu).

En pré-ouverture, les Futures laissent entrevoir un début de séance en repli de 0.20%.



Techniquement, le parcours haussier du S&P500 reste exceptionnel voire en "surrégime". L'extension au-delà des 2910 points devrait se voir contestée dans les prochaines journées avec un probable retour vers 2900/2880 points, plage de prix du dernier gap. La tendance de fond se veut ferme, aussi il faudrait un repli sous les 2855 points pour fragiliser la configuration actuelle. L'indice majeur de Wall Street a progressé une nouvelle fois de 0.57% à 2914 points. Cette poussée graphique provient d'une revalorisation du secteur des valeurs Internet, à l'image d'Amazon (+3.3%), qui se rapproche de plus en plus des 1000 milliards de dollars de capitalisation.Les statistiques de 14h30 (revenus et dépenses des ménages) sont ressorties globalement comme attendu à 0.3% et 0.4%, alors que les inscriptions au chômage se comptabilisent en légère baisse à 213K (214K attendu).En pré-ouverture, les Futures laissent entrevoir un début de séance en repli de 0.20%.Techniquement, le parcours haussier du S&P500 reste exceptionnel voire en "surrégime". L'extension au-delà des 2910 points devrait se voir contestée dans les prochaines journées avec un probable retour vers 2900/2880 points, plage de prix du dernier gap. La tendance de fond se veut ferme, aussi il faudrait un repli sous les 2855 points pour fragiliser la configuration actuelle.

