Validation de la tendance baissière avec des rebonds faibles

Ce jour, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables, des inscriptions au chômage et des stocks de commerce de gros, puis, à 16h, des promesses de ventes de logements. En attendant, la reprise devrait s’installer dès l’ouverture de la session, les futures montrant une hausse de 1%.



Techniquement, en données horaires, l’indice, comme expliqué dans notre dernière analyse, montre une capacité à baisser davantage. La séance d’hier l’a prouvé. La tendance reste largement négative sous les 2755 points et le parcours actuel pourrait emmener le S&P500 sur des niveaux inférieurs comme 2590 points. En attendant, un rebond légitime semble se mettre en place mais devrait trouver un premier blocage à 2691 points puis, si extension supplémentaire, vers 2727 points, niveau actuel de la moyenne mobile 20h. La pente semble raide et la frustration de beaucoup d’investisseurs de s’être peu allégés constitue également un frein à toute reprise durable.

