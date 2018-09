Ça pourrait se fragiliser Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2850 PTS/ 2920 PTS





Les investisseurs pourront se concentrer, à 16h, sur l’indice PMI manufacturier de l'ISM et sur les dépenses de constructions aux Etats-Unis. En attendant, les Futures indiquent une ouverture en baisse de 0.2% sous les 2900 points.



Techniquement, en données horaires, les cours vont tester la moyenne mobile à 50 heures vers 2892 points. Une cassure fragiliserait la configuration pour viser le comblement du gap en direction des 2876 points, voire par extension baissière, les 2856 points. C'est sous ce support que le consensus vendeur deviendrait conquérant.





