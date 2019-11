A l'intérieur de l'indice, des parcours exceptionnels Envoyer par e-mail :

A l’autre bout de la planète, l’indice australien élargi, le S&P/ASX 200, réalise un bon millésime 2019 en accumulant plus de19.7% depuis le début d’année. Les 200 valeurs composant l’indice de la bourse de Sydney possèdent des chemins divergents. Néanmoins, la majorité se situe dans le vert puisque 80% accomplit une performance positive. La palme revient à Polynovo, société biopharma, avec une hausse de 271 %. Le laboratoire de Melbourne se concentre actuellement sur le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux innovants utilisant sa technologie dans le traitement des brûlures, des plaies chirurgicales et de la thérapie par pression négative. Jumbo Interactive (revendeur de loterie) duplique ce parcours exceptionnel avec ses 193%. En revanche, Costa Group (producteur de fruits et légumes) décroche fortement, enregistrant plus de 60% de baisse. Graphiquement, en données journalières, l’indice revient tester la ligne des 6775 points pour la quatrième fois en l’espace de deux mois. Portés par les moyennes mobiles ascendantes, les cours pourraient accéder au niveau technique supérieur proche des 6850 points, zénith inscrit cet été. La puissante tendance haussière devrait donc perdurer.

Seule une cassure de la zone pertinente des 6500 points fragiliserait la configuration actuelle.

