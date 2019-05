Décorrélé des commodities Envoyer par e-mail :

Le segment des nouvelles technologies se distingue particulièrement, à l’image des meilleures performances. Les scores relèvent de l’originalité. AfterPAy, spécialiste dans les paiements électroniques gagne 120%, suivi d’Appen, fournisseurs de solutions et de services de données, qui grimpe également de 100%.



Graphiquement en données journalières, les cours entrent dans une phase de distribution sous la ligne des 6400 points. La zone actuelle avait déjà permis de réaliser un pic sur 2018. La performance de l’indice reste conséquente à ce stade de la configuration, avec une avancée sur 2019 de 12%. L’évolution graphique permet de distinguer clairement des seuils pertinents.

C’est le cas pour la hausse, avec le franchissement des 6385/6400 points qui ouvrirait la voie à une nouvelle cible vers 6550 (passage d’un oblique long terme ascendant).

Même constat à la baisse avec 6260 points. En effet, un repli sous ce support relancerait le consensus vendeur et permettrait de viser la ligne des 6125 points.

