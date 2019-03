La bulle verte Envoyer par e-mail :

Si l’indice TSX cumule plus de 12.5% de gains depuis l’ouverture de 2019, les compagnies dédiées à la famille des cannabacées flambent, à l’image de Cronos Group (+98%), de l’incontournable Canopy Growth (+70%) ou encore d’Aphria (+62%).

Les valeurs liées à l’extraction des métaux précieux, et plus spécialement de l’or, établissent également des parcours de qualité, comme Eldorado Gold qui se valorise de 50%.



Techniquement, en données journalières, le mouvement de hausse se caractérise par une grande amplitude. Depuis sa base des 13780 points, l’indice vient de progresser de 2400 points sans aucun "drawdown". On est dans la rareté graphique où chaque repli représente une opportunité pour la manifestation du courant acheteur avançant graduellement.

Il faudrait un repli sous 15800 points pour fragiliser la configuration actuelle.

