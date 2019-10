Les arbitrages sectoriels sont sévères Envoyer par e-mail :

L’indice majeur canadien qui regroupe à ce jour 233 sociétés, connait une large phase de consolidation depuis la fin du premier trimestre. Plus sensible aux variations de prix des matières premières ou du chanvre que des remous de la querelle commerciale, le Toronto TSX conserve une performance qualitative sur 2019, avec une avancée de 14% grâce en partie à l’exposition de certaines minières spécialisées dans les métaux précieux. Si l’on zoome sur le dernier trimestre, les arbitrages montrent de nouvelles thématiques, comme les services bancaires. Equitable Group a en effet gagné 36% sur les trois derniers mois, ainsi que l’énergie verte avec le concepteur de batteries Ballard Power Systems (30%). En revanche, sale temps pour le cannabis qui voit ses sociétés emblématiques (Canopy, Cronos, Aurora) reculer sévèrement entre 35 et 40 % chacune, sur la même période de référence. Graphiquement en données journalières, les cours forment des oscillations entre deux bornes distinctes. Concernant la partie supérieure, les 16 900 points ont entrainé un rejet des prix en direction des 16330 points. Sur la zone basse de la configuration, le support des 16 000 points a été récemment testé trois fois de manière efficace. La neutralité s’impose, par conséquent, entre ces deux limites. Seul le franchissement de ce trend latéral fixerait un sens directionnel plus affirmé.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.