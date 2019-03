Sa composition le fait briller Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 28/03/2019 | 11:30





La preuve, sur les cinq dernières séances, Wheaton Precious Metals progresse de 10% ainsi que Barrick Gold, toutes deux exploratrices de métaux précieux.

En revanche, quelques prises de bénéfices ont affecté le secteur du cannabis sur la semaine, avec des baisses de 12% pour Cronos Group ou 9% pour Aurora Cannabis.



Graphiquement, en données journalières, les cours ne montrent aucune faiblesse dans le comportement actuel. La hausse initiée fin 2019 n’a connu aucune faille dans sa progression. Les récents plus hauts annuels à 16250 points n’ont généré aucun courant vendeur, permettant à l’indice de se stabiliser dans une consolidation horizontale.

Le potentiel de rejoindre les 16250 points reste intact. En revanche, un passage sous les 16000 points en clôture serait une première indication pour une consolidation plus en profondeur.

L’indice de Toronto garde le cap haussier, avec une performance de 12.5% sur 2019, plaçant l’indice parmi les meilleurs performeurs sur cette période de référence. La bonne tenue du secteur du cannabis et des matières premières dans leur ensemble animent positivement le TSX composite.La preuve, sur les cinq dernières séances, Wheaton Precious Metals progresse de 10% ainsi que Barrick Gold, toutes deux exploratrices de métaux précieux.En revanche, quelques prises de bénéfices ont affecté le secteur du cannabis sur la semaine, avec des baisses de 12% pour Cronos Group ou 9% pour Aurora Cannabis.Graphiquement, en données journalières, les cours ne montrent aucune faiblesse dans le comportement actuel. La hausse initiée fin 2019 n’a connu aucune faille dans sa progression. Les récents plus hauts annuels à 16250 points n’ont généré aucun courant vendeur, permettant à l’indice de se stabiliser dans une consolidation horizontale.Le potentiel de rejoindre les 16250 points reste intact. En revanche, un passage sous les 16000 points en clôture serait une première indication pour une consolidation plus en profondeur.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.