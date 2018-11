Sous la pression du prix des matières premières Envoyer par e-mail :

Cette compagnie spécialisée dans la marijuana outre-Atlantique se positionne derrière le champion toute catégorie en termes de performance, la société Canada Goose Holdings, avec une avancée de +95%. A la baisse, les scores sont aussi violents avec une forte dégradation des sociétés aurifères, telles New Gold ou Guyana Goldfield qui cèdent plus de 70% depuis le début d’année.



Techniquement, en données journalières, les cours viennent récemment de connaître un blocage dans la phase de rebond, à proximité des 15 400 points. Cette reprise a pu se mettre en place dans un contexte survendu, l’indice passant de 16 200 à 14 720 points en quelques semaines, sans matérialiser de réels points de références dans la baisse. L’orientation des moyennes mobiles nous donne une indication négative pour les séances à venir, avec comme cible inférieure les 15 000 points, borne haute d’un récent gap haussier.

L'indice majeur de Toronto, à forte connotation énergie et matériaux de base, possède une sensibilité au prix des matières premières. Sur les 246 membres du TSX, une centaine intègre ces deux secteurs dominants. Ce large compartiment de l'indice doit faire place à une activité qui prend de l'essor économiquement parlant, le cannabis qui connaît une législation montante. Les performances depuis le début de l'année l'attestent, avec une hausse dynamique de la société Canopy (+71%).

