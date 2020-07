Mille milliards de dollars Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 28/07/2020 | 14:33

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3200 PTS/ 3280 PTS

Le plan pharaonique proposé par les Républicains a donné de l’énergie aux indices américains. Le Sp500 en a profité pour finir avec un gain de 0.47% à 3239 points. Le secteur de la santé s’est une nouvelle fois distingué, à l’image de la hausse de Biogen (+5%). Lors de cette nouvelle séance, les opérateurs pourront se concentrer, hors publications des sociétés, sur la confiance des consommateurs et sur l’indice de Richmond publiés à 15h. En attendant, les futures affichent une baisse modérée en préouverture de 0.2%. Graphiquement, en données horaires, les cours tentent une extension en direction des 3280 points, tendance positive confirmée par l’orientation de la moyenne 100 périodes. A court terme, le maintien des 3200 points reste indispensable pour maintenir un objectif haussier car une cassure fragiliserait la configuration avec 3155 points comme cible inférieure.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.