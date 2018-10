Blocage sous les moyennes mobiles Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 15/10/2018 | 15:10

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2700 PTS/ 2800 PTS





Les investisseurs ont pris connaissance de ventes au détail, en hausse de 0.1% en septembre contre 0.7% de consensus, et attendront 16h pour analyser les stocks des entreprises. Les Futures du S&P500 sont à l'équilibre en ce début de session.



Techniquement, en données horaires, les cours ont réagi de manière dynamique au contact des 2720 points, pour aller tester la moyenne mobile des 20 heures. Cette dernière fait office de bloc face à la remontée des cours. Il faudrait un dépassement des 2800 points pour neutraliser la configuration baissière et viser les 2860 points. A contrario, un nouvel échec du contrat vers la moyenne mobile 20h, donnerait un gros avantage pour viser les 2720 points.



Wall Street a connu un vendredi positif avec un rebond de 1.42%, ce qui n'a pas empêché le bilan hebdomadaire de rester dans le rouge avec un déficit de plus de 4% pour le S&P500. La première capitalisation mondiale, Apple, en a profité pour gagner 3.5% sur la séance, propice aux achats à bon compte.Les investisseurs ont pris connaissance de ventes au détail, en hausse de 0.1% en septembre contre 0.7% de consensus, et attendront 16h pour analyser les stocks des entreprises. Les Futures du S&P500 sont à l'équilibre en ce début de session.Techniquement, en données horaires, les cours ont réagi de manière dynamique au contact des 2720 points, pour aller tester la moyenne mobile des 20 heures. Cette dernière fait office de bloc face à la remontée des cours. Il faudrait un dépassement des 2800 points pour neutraliser la configuration baissière et viser les 2860 points. A contrario, un nouvel échec du contrat vers la moyenne mobile 20h, donnerait un gros avantage pour viser les 2720 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine