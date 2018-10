Des plus hauts de plus en plus bas Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2727 PTS/ 2814 PTS





Il n'y aura pas de statistiques ce jour. En attendant l'ouverture, les premiers échanges "hors-session" donnent une léger avantage à la hausse.



Techniquement, en données horaires, la tendance garde un biais baissier depuis la cassure des 2862 points. Après un contact de courte durée à 2727 points, l'indice tente des reprises plus ou moins dynamiques mais qui se soldent par des points hauts descendants, procurant à la configuration un caractère négatif. Il conviendra de surveiller la cassure des 2727 points ou, a contrario, le franchissement des 2814 points, pour participer à un mouvement plus affirmé. L'indice américain a manqué de force pour valider une reprise potentielle en ce dernier jour du mois boursier d'octobre. Le S&P500 a donc fini à l'équilibre à 2767 points. La séance fut pourtant positive pour quelques dossiers comme Procter & Gamble, qui empoche plus de 9% de gains.Il n'y aura pas de statistiques ce jour. En attendant l'ouverture, les premiers échanges "hors-session" donnent une léger avantage à la hausse.Techniquement, en données horaires, la tendance garde un biais baissier depuis la cassure des 2862 points. Après un contact de courte durée à 2727 points, l'indice tente des reprises plus ou moins dynamiques mais qui se soldent par des points hauts descendants, procurant à la configuration un caractère négatif. Il conviendra de surveiller la cassure des 2727 points ou, a contrario, le franchissement des 2814 points, pour participer à un mouvement plus affirmé.

