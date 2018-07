Se rapproche des plus hauts historiques Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2800 PTS/ 2846 PTS





La première estimation du PIB au T2 vient de ressortir à 4.1% proche des attentes. Les investisseurs pourront prendre connaissance à 16h de l’indice de confiance de Michigan.

Les échanges hors bourse sur les Futures affichent une légère hausse de 0.35%.

Techniquement, les cours évoluent sous les 2850 points, zone correspondante à un ancien gap du 30 janvier partiellement comblé, avec comme borne haute les 2851 points.



La bonne orientation des moyennes mobiles confirme la tendance de fond positive. L’objectif de tester à nouveau les plus hauts historiques vers 2872 points demeure la cible de ce mouvement actuel. Seul un retour sous 2800 points fragiliserait la configuration graphique.

