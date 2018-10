Tout rebond est vite bloqué Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2727 PTS/ 2862 PTS





Les investisseurs prendront connaissance des ventes de logements anciens aux Etats-Unis à 16h, En attendant, pour cette séance des trois sorcières, la préouverture annonce une hausse de 0.4%.



Techniquement, en données horaires, les cours devraient retester la zone des 2785 points, niveau de passage de la moyenne mobile 50 heures. Le courant vendeur peut ressurgir à n'importe quel moment dans la séance pour aider au repli indiciel.

La cassure des 2727 points marquerait un signal négatif pour la configuration actuelle. A contrario, il faudrait une relance énergique au-dessus des 2862 points pour retrouver une neutralité graphique.





